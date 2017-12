Carpi, decapitata statuetta Gesù Bambino

(ANSA) - MODENA, 27 DIC - Nuovo vandalismo ai danni del presepe che si trova sul sagrato del duomo di Carpi (Modena), esattamente come già successo lo scorso anno sempre nel periodo delle festività. La statuetta del Gesù Bambino è stata 'decapitata' da sconosciuti che sono entrati in azione nella notte. Sconcerto da parte del vescovo Francesco Cavina: "Questo gesto ci amareggia molto - ha detto - faremo davvero tutto il possibile per scoprire chi è il responsabile di questo atto ignobile. Ciò che mi conforta - ha aggiunto - sono le tante manifestazioni ed espressioni di solidarietà che tutte le persone hanno da subito dimostrato". Sull'episodio i carabinieri hanno avviato accertamenti utilizzando anche i video delle telecamere comunali.