Castelfrigo: maratona contro false coop

(ANSA) - MODENA, 26 DIC - Ultramaratona di solidarietà giovedì 28 dicembre da Fanano a Castelnuovo Rangone nel Modenese, organizzata dalla Flai-Cgil Emilia-Romagna per unire le vertenze nelle false cooperative degli appalti del settore carni: Inalca, Suincom, Alcar Uno e, non ultima, Castelfrigo, dove si è trascorso il Natale in appoggio ai quattro lavoratori in sciopero della fame fin dal 19 dicembre.

Un percorso di 60 km toccherà le tappe più significative dello sviluppo fin dagli anni Novanta delle false cooperative nel distretto delle carni, un 'modello' che si è poi sviluppato sul territorio nazionale.

L'ultramaratoneta è Mauro Gambaiani, operaio 52enne di Fanano di un'azienda del settore, solidale con i lavoratori Castelfrigo in sciopero a oltranza dal 17 ottobre. L'invito è ad aggregarsi a lui, anche per brevi tratti. La corsa partirà alle 8 da piazza della Vittoria a Fanano e arriverà dopo le 15 a Castelnuovo. A ogni tappa verranno diffusi dossier di www.nuovocaporalato.it sollecitando indagini della magistratura.