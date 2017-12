Natale: pranzi solidali a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 DIC - Un pranzo di Natale per chi non ha famiglia è stato promosso anche a Bologna dalla Comunità di S.Egidio, organizzato con la Diocesi e la partecipazione dell'arcivescovo Matteo Zuppi, in S.Sigismondo. Gli ospiti sono "anziani soli, impoveriti dalla crisi, persone senza fissa dimora, italiani e stranieri, famiglie in difficoltà". Per loro, "un posto a tavola e amici pronti ad accoglierli". Ma non è l'unico pranzo solidale: uno è organizzato per il 23/o anno al centro commerciale Via Larga con i quartieri S.Vitale-S.Donato e Navile e, tra gli altri, Camst che ha offerto un menù tradizionale, i comandanti di Carabinieri e Polizia municipale, il patrocinio della Camera dei deputati e i ragazzi del Centro di giustizia minorile nei panni dei camerieri, tra oltre 100 volontari per oltre 350 persone segnalate da quartieri, cucina popolare di Porto-Saragozza, Caritas e Civibò. Sempre in periferia, 200 profughi sono stati accolti dall'associazione Universo nella parrocchia di S.Antonio di Savena, in via Massarenti.