Furti in auto notte di Natale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 DIC - Risveglio di Natale spiacevole per i proprietari di cinque auto parcheggiate in via degli Andalò a Bologna, in centro storico, trovate con i finestrini in frantumi e con qualche oggetto in meno. In due vetture erano stati prelevati i navigatori satellitari.

Un ragazzo pugliese di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia per tentato furto aggravato. E' risultato in possesso di un cacciavite e altri strumenti da scasso.

Un residente ha sentito suonare l'allarme di un'auto durante la notte, verso le 3.20, e ha chiamato il 113, raccontando di aver visto un uomo frugare in un veicolo. Nel frattempo è scattato anche un secondo allarme. Gli agenti giunti sul posto hanno individuato il giovane nella stessa via.