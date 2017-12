Auto: Montermini a tutto campo nel 2018

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Si prospetta un 2018 a tutto campo per Andrea Montermini. Il modenese già driver F1 sarà in gara nell'European Le Mans series, su Ferrari 488, insieme a Marco Zanuttini. Montermini rilancia dunque l'impegno agonistico con la casa di Maranello, alla quale è legato da oltre quattro lustri, con l'obiettivo di disputare la gara di contorno alla 24 Ore più famosa del mondo, lavorando per una partecipazione futura alla 24 Ore di Le Mans, proprio con Zanuttini, grande artefice dell'ambizioso progetto, in prospettiva 2019. Ma le indiscusse doti di coach porteranno Montermini non solo a consolidare la presenza 'didattica' nel Ferrari challenge, ma anche ad accompagnare la crescita di alcuni tra i più promettenti giovani talenti del panorama internazionale in F3 e nella Formula 4. Tra una trasferta e l'altra, Montermini continuerà l'impegno come testimonial del progetto Sara Safe Factor, rivolto alla sicurezza stradale con una trentina di incontri.