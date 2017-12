Vandalizza sbarra parcheggio e semaforo

(ANSA) - BOLOGNA 24 DIC - Prima ha divelto la sbarra di accesso a un parcheggio, poi l'ha usata come una spranga per danneggiare un semaforo. E' un 21enne pachistano l'autore del raid vandalico avvenuto ieri pomeriggio in Piazza XX Settembre, nel centro di Bologna. La Polizia, che lo ha denunciato, è intervenuta verso le 18.30 dopo le chiamate di alcuni passanti, che segnalavano un giovane chiaramente alterato intento a colpire l'impianto semaforico alla fine di via Indipendenza, incrocio viali di circonvallazione. Gli agenti lo hanno trovato ancora sul posto e hanno scoperto che, per danneggiare il semaforo, aveva fatto un altro danno, staccando di netto la sbarra di accesso al parcheggio dell'Autostazione. Il pachistano non ha dato nessuna giustificazione del gesto e pare non fosse nemmeno ubriaco, ma alle spalle avrebbe già qualche precedente dello stesso tipo. E' accusato di danneggiamento aggravato.