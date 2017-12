Roma: Pizzarotti, chi è inefficiente chiede sostegno Parma

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Leggo che Roma, in emergenza rifiuti, chiede all'Emilia Romagna di smaltirli durante il periodo delle feste natalizie, e che l'Emilia Romagna intende chiederlo a Parma. In poche parole, chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente, ma questo è un alibi che non deve diventare un fatto sistematico. Se la regione Emilia Romagna rispetto alla richiesta del Lazio valuterà di fare una richiesta formale al Comune, ritengo che sarà un tema da Consiglio Comunale, più che uno scambio di battute da campagna elettorale di fine anno sui quotidiani". Lo scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti in un post su facebook .

"Parma non si sottrae al senso di responsabilità istituzionale, ma è bene chiarire: in cinque anni la nostra città ha raggiunto l'80% di raccolta differenziata, divenendo uno dei modelli di eccellenza in Italia e in Europa", scrive l'ex M5S che punge: "Avrei gradito una telefonata del Sindaco Raggi, ma sappiamo bene che i rapporti umani e le telefonate non sono nelle corde di molti esponenti del movimento". (ANSA).