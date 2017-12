Perseguita ancora l'ex moglie, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 DIC - Già colpito da un divieto di avvicinamento all'ex moglie, un uomo di 75 anni di Montecchio Emilia, nel Reggiano, era tornato a recarsi nel negozio della donna e a minacciarla e ad offenderla, così è finito ai domiciliari. L'ordine di custodia cautelare è stato emesso dal Gip di Reggio Emilia in seguito alle indagini dei carabinieri.

La donna perseguitata dall'ex consorte aveva anche cambiato comune di residenza per evitare ogni contatto, ma l'uomo ha continuato nei mesi scorsi a perseguitarla. In un'occasione, lo scorso agosto, l'aveva anche colpita con un calcio nella rivendita. Di qui le accuse di minacce, percosse e stalking nei confronti del 75enne che hanno portato all'aggravamento della misura cautelare, richiesta dalla procura reggiana e accordata dal Gip.