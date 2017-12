Marito accende caminetto, moglie muore

(ANSA) - RIMINI, 23 DIC - Una donna anziana è morta per le esalazioni di un principio di incendio in un'abitazione di Coriano (Rimini), questa mattina intorno alle 10.30. Il marito è rimasto ustionato e portato all'ospedale Bufalini di Cesena. L'incidente è accaduto mentre l'uomo cercava di accendere il caminetto gettando del liquido infiammabile. Una fiammata l'ha investito procurandogli delle ustioni mentre la donna, che già aveva seri problemi di salute, respirando il fumo, è deceduta. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco.