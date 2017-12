Lite fuori discoteca, giovane grave

(ANSA) - MODENA, 23 DIC - Un pugno al volto per futili motivi, pare una lite legata a una ragazza: un giovane sulla ventina la notte scorsa è finito all'ospedale di Baggiovara (Modena) a causa del trauma riportato cadendo. Si trova, ora, in prognosi riservata. La lite in questione è avvenuta fuori da una discoteca di Sassuolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della squadra mobile di Modena, che hanno subito individuato l'altro giovane, che pare essere coetaneo. Gli agenti della mobile hanno immediatamente sentito tutti i testimoni presenti, cercando di avvicinarsi da subito il più possibile all'esatta dinamica dei fatti. Sono in corso altri accertamenti, sempre da parte della polizia di Stato, per chiarire ulteriormente come siano andate le cose al fine di attribuire le relative responsabilità. Probabilmente il giovane che ha tirato il pugno sarà denunciato per lesioni aggravate a fronte delle condizioni del ventenne.