Incendi: donna muore nel Ferrarese

(ANSA) - CASUMARO (FERRARA), 23 DIC - Una donna di 52 anni è morta stamane nell'incendio divampato nella sua casa di via Tassinari 14 a Casumaro. La tragedia è avvenuta alle 6 e dalle prime informazioni l'incendio sarebbe partito per cause accidentali. In casa con la donna c'erano anche i due figli adolescenti, che sono rimasti intossicati e sono stati trasportati all'ospedale di Cona. Per la donna invece non c'è stato nulla a fare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri della Compagnia di Cento che stanno indagando sulle cause della tragedia.

La vittima è Giovanna Rondinelli, originaria di Faenza ma da molto tempo residente a Casumaro. La donna lavorava come infermiera all'ospedale Santissima Annunziata di Cento. I due figli, di 14 e 16 anni, dall'ospedale di Cona sono stati trasferiti alla camera iperbarica di Ravenna.