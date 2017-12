Sgominata banda ladri moldavi

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 22 DIC - La Polizia di Fano ha sgominato una banda di cittadini moldavi specializzata in furti ai danni di tabaccherie, sale giochi, negozi di elettronica e telefonia e di biciclette, attiva fra Romagna e Marche. A finire in manette sono stati il presunto capo dell'organizzazione e il suo braccio destro, entrambi di 27 anni. Il terzo complice invece è riuscito a fuggire all'estero, mentre altri sei moldavi residenti tra Morciano di Romagna, Cattolica, Parma e Pavia sono stati denunciati a piede libero per reati che vanno dal furto alla ricettazione. Le indagini, coordinate dalla procura di Pesaro, sono partite da un furto commesso a Fano il 29 settembre scorso nella tabaccheria di Alex Mei, dove la banda aveva rubato sigarette e 'gratta e vinci'. Da fine settembre il gruppetto ha messo a segno quasi un colpo al giorno, utilizzando 4 vetture rubate presso la concessionaria Rondina Auto di Mondolfo. Furti compiuti a Montecchio, Gradara, Pesaro, Urbania, Fano, San Giorgio di Pesaro, Corinaldo, Jesi.