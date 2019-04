Umbria vuole essere "Emozione unica"

PERUGIA - Grandi mostre, con la sorpresa della Madonna Benois di Leonardo da Vinci dall'Ermitage a Perugia in mostra per un mese; Umbria Jazz che agli appuntamenti estivi storici aggiunge a Pasqua la novità dell'edizione "spring" a Terni dedicata all'universo dalla musica nera; e poi fede, natura, paesaggio, cibo e vino. La primavera e l'estate si preannunciano ricche di stimoli per tutti i sensi per quanti sceglieranno l'Umbria come mèta del viaggio. Un calendario fitto di promesse allettanti messo a punto dalla Regione per offrire una "Emozione unica", la parola d'ordine della campagna di promozione turistica con un investimento complessivo di 750 mila euro che si svilupperà tra aprile e maggio su un ventaglio di canali: circuito Grandi Stazioni, mezzi dinamici nelle principali città italiane, web nazionale ed estero, stampa nazionale, riviste specializzate, radio. Lo scopo è intercettare un turismo per lo più non organizzato, in cerca di una offerta in cui la cultura si intreccia all'enogastronomia, alle attività all'aria aperta a piedi o in bicicletta. E proporre lo scenario regionale anche come palcoscenico per le nozze.

"Vogliamo rafforzare - ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini presentando a Roma il programma - presenza turistica e visitatori cogliendo sia gli eventi culturali, come il Festival del Giornalismo partito in questi giorni, che proseguono con una idea di promozione che valorizza sia l'identità regionale, a cominciare da quella spirituale, ma anche gli appuntamenti culturali ed enogastronomici". La campagna promossa subito dopo il sisma del 2016 ha portato risultati importanti - ha aggiunto - con l'obiettivo di "dimostrare che l'Umbria è interamente fruibile, riportando i visitatori nella zona di Spoleto e della Valnerina, quella più gravemente colpita negli anni passati, in collaborazione con le imprese e gli operatori turistici, per dare un fortissimo contributo alla crescita economica regionale". Una delle grandi novità riguarda la musica con Umbria Jazz Spring dal 18 al 22 aprile: una sessantina di eventi, quasi tutti a ingresso gratuito, con oltre cento artisti in cartellone. "Umbria Jazz - dice Renzo Arbore - è un marchio assolutamente internazionale, una eccellenza italiana. Sono fiero di essere il presidente della Fondazione da molti anni. A Terni dominerà la black music con il Gospel, gli spirituals, il Rhythm and Blues, il Soul, il Blues. Mancava in Italia un ricordo della musica nera. Poi in estate ci sarà una edizione piena di grandi appuntamenti.

Difficile fare nomi. Posso dire che c' è il mio amico Paolo Conte, siccome non va da nessuna parte diventa preziosissimo".

Quattro mostre interesseranno la Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia, che nel 2018 ha registrato un aumento di visitatori del 32%. La prima già in corso dedicata alle "Bolle di sapone tra arte e scienza" e venerdì prossimo aprirà quella dedicata allo studio di un miniatore della fine del Cinquecento, Cesare Franchi detto il Pollino, con le sole 15 miniature rimaste di questo artista. D'estate, in collegamento con il Trasimeno music Festival e Umbria Jazz, la tradizionale mostra dedicata alla musica dal vivo, con fotografie di musicisti còlti mentre stanno suonando, vedrà protagonista Jimmy Katz, uno dei più importanti fotografi del jazz americano. "La vera chicca - dice il direttore Marco Pierini - è l'arrivo il 4 luglio dall'Ermitage della Madonna Benois di Leonardo per le celebrazioni dell'anno leonardesco che rimarrà esposta fino al 4 agosto". Fabio Paparelli, vicepresidente della Regione e assessore al turismo, ha ricordato che dopo il sisma sono state avviate campagne strutturali che hanno riposizionato il brand Umbria nel mercato nazionale e internazionali. "La regione è stata protagonista su web, radio, carta stampata, rivista specializzate, grandi stazioni, bus e metropolitane. Nel 2018 abbiamo superato le sei milioni di presenze, contiamo di supera questa performance che si era interrotta il 24 agosto 2016 proponendo prodotti turistici e grandi eventi molto importanti. Il turismo all'aria aperta e il paesaggio sono gli aspetti su cui puntiamo maggiormente per la ripresa turistica". "Target della campagna - ha spiegato Antonella Tiranti, responsabile Turismo della Regione - sono le famiglie, le coppie di tutte le età e stiamo lavorando sui giovani per intercettare nuovi flussi turistici.

Nel 2018 abbiamo chiuso con chiuso con un +12 per cento degli arrivi e un +14 sulle presenze".