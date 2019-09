Le mostre del week end, da Lichtenstein a Pratt e Abbott

(ANSA) - MAMIANO DI TRAVERSETOLO (Pr), 04 SET - Il mitico mondo di Carosello a Parma, l'artigianalità artistica di Sidival Fila a Roma, e poi lo stile inconfondibile di Roy Lichtenstein a Milano fino ai disegni di Hugo Pratt a Napoli: sono alcune delle mostre in programma il prossimo fine settimana. MAMIANO DI TRAVERSETOLO (Pr) - "Carosello. Pubblicità e Televisione 1957-1977" è il titolo della mostra allestita a Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani-Rocca, dal 7 settembre all'8 dicembre. La mostra compie un viaggio nel tempo che documenta gli esiti della fusione del linguaggio pubblicitario con il medium televisivo, raccontando attraverso manifesti dell'epoca, affiancati ai bozzetti e agli schizzi, e a schermi distribuiti nelle sale espositive, l'unicità e l'innovazione di Carosello nonché i personaggi animati nati con la televisione.

ROMA - Dal 6 settembre al 5 ottobre Palazzo Merulana ospita "La memoria svelata", progetto espositivo interamente dedicato all'artista brasiliano Sidival Fila. In opere realizzate artigianalmente utilizzando tessuti, stoffe, carte storiche, fibre organiche, la trama e l'ordito prendono forma tra le pieghe e le velature delle superfici. Si conclude al Maxxi "Paolo Di Paolo. Mondo perduto", prorogata fino all'8 settembre. Il percorso si snoda in oltre 250 immagini (articolate in 6 sezioni) e racconta l'Italia (con i suoi personaggi, dalla Loren alla Magnani, da Pasolini a Ungaretti) nata dalle ceneri della II Guerra Mondiale attraverso lo sguardo attento del fotografo più amato de Il Mondo di Pannunzio.

MILANO - Chiude al Mudec l'8 settembre la mostra "Roy Lichtenstein. Multiple visions", dedicata all'arte sofisticata, riconoscibile ma non semplice di una dei principali artisti statunitensi del '900. Il percorso accoglie circa 100 opere tra prints anche di grande formato, sculture, arazzi, un'ampia selezione di editions provenienti da prestigiosi musei, istituzioni e collezioni private europee e americane oltre a video e fotografie.

SENIGALLIA (An) - La Rocca Roveresca ospita dal 6 settembre al 27 ottobre la collettiva "Materie prime. Artisti italiani contemporanei tra terra e luce". Il percorso si compone di circa 70 opere, tra sculture e installazioni in terracotta, cemento, ferro, legno, piombo, gomma e luce, a testimoniare il lavoro e la ricerca che ognuno degli artisti coinvolti - diversi per generazione e stile - ha condotto con e sulla materia.

REGGIO EMILIA - Fino all'8 settembre ai Chiostri di San Domenico "L'arte del gol. Pittura scultura fotografia e il gioco più bello del mondo": la mostra presenta circa 70 opere, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'installazione, databili dalla fine del XIX secolo ad oggi, in cui viene esplorato il rapporto tra arte e calcio. Tra gli artisti, Depero, Guttuso, Schifano, Maselli, Battaglia, Cattelan.

NAPOLI - Ultimo weekend per visitare "Corto Maltese. Un viaggio straordinario", in chiusura il 9 settembre al MANN Museo Archeologico Nazionale e dedicata al maestro del fumetto Hugo Pratt. Circa 100 pezzi tra tavole, schizzi, fotografie ed ingrandimenti delineano il mondo del celebre Corto Maltese, personaggio solitario, condottiero e marinaio al tempo stesso. In chiusura della mostra anche un breve percorso biografico dedicato a Hugo Pratt.

LECCO - Chiude l'8 settembre a Palazzo delle Paure la mostra "Berenice Abbott. Topographies". L'esposizione presenta 80 immagini in bianco e nero ripartite in tre sezioni (Ritratti, New York e Scienza) per documentare gli aspetti più significativi della carriera della fotografa. Al termine del percorso il documentario Berenice Abbott: A View of the 20th Century di Kay Weaver e Martha Wheelock (1992).