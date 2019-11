L'Abruzzo in vetrina, 3 fiere a novembre

'World Travel Market' a Londra dal 4 al 6 novembre, 'TT Warsaw 2019' dal 21 al 23 novembre, poi a Milano "Artigiano in fiera" dal 30 novembre all'8 dicembre: sono gli appuntamenti fieristici di fine anno che vedono la Regione Abruzzo impegnata a promuovere il suo variegato territorio, in grado di accogliere turisti e viaggiatori in qualsiasi stagione.

Vacanza attiva, sci, cicloturismo sono alcune delle proposte che il Dipartimento del Turismo presenta al pubblico, puntando soprattutto sulla possibilità di fruire dei voli Pescara-Londra e Pescara-Cracovia operati da Ryanair.

La vetrina londinese - con la Regione Abruzzo nel padiglione dell'Enit - è un'opportunità per farsi conoscere da 50mila Tour Operator e 11mila buyer: presenti 5.000 espositori, 3.000 giornalisti, oltre 180 i Paesi rappresentati. Nell'appuntamento di Varsavia le proposte abruzzesi riguarderanno soprattutto le vacanze dell'estate 2020.

"Il turismo in Abruzzo deve fare economia e Pil, generare numeri e presenze, ma anche un fatturato corrispondente e adeguato a una gamma di offerte commerciali e servizi più competitiva e mirata - osserva Mauro Febbo, assessore regionale al Turismo e Attività produttive - Per questo la partecipazione a eventi fieristici qualitativamente significativi deve essere organizzata con l'obiettivo di mostrare la migliore offerta possibile".

Grande spiegamento di forze per "Artigiano in Fiera", in Fieramilano Rho-Pero, manifestazione che da 23 anni valorizza l'artigiano e i prodotti del suo lavoro, comunicando al mondo la bellezza e la bontà di arti e mestieri. In questo caso il Dipartimento del Turismo sta organizzando la partecipazione insieme alle Camere di Commercio e ai Parchi abruzzesi. Nei 600 metri quadri a disposizione saranno presenti 46 espositori selezionati dal Centro interno delle Camere di Commercio, appartenenti a diversi settori di attività.



