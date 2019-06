Turismo: Grottole, sale attesa per Italian Sabbatical

La chiesa diruta, come la chiamano da queste parti, che con le sue arcate sembra toccare il cielo. I vasi fioriti sulle porte delle case, pronte a riaprirsi. E due chiacchiere tra i vicoli per scambiarsi le ultime notizie. Manca davvero poco e sale l'attesa a Grottole, delizioso borgo nel cuore della Basilicata, appena 20 minuti da Matera Capitale europea della cultura, in tutto 300 abitanti e oltre 600 case vuote. Quella alle porte infatti sarà un'estate decisamente diversa, con l'arrivo, il 5 giugno, di Pablo, Anne, Helena, Remo e Darrell. Ovvero i 5 volontari selezionati per l'Italian Sabbatical di Airbnb, progetto promosso con la Onlus Wonder Grottole, per salvare dallo spopolamento questo angolo di Italia rurale e insieme far conoscere territorio e tradizioni.

''Da quel che ho visto dai video, mi sembrano davvero brave persone'', racconta impastando orecchiette e cavatelli, mamma Enza, per il progetto promossa insegnante di cucina, con un sorriso che racconta tutta l'emozione per questa nuova avventura. ''Spero davvero che Grottole si ravvivi, più siamo, meglio stiamo'', dice. Nessuno forse osava nemmeno immaginarlo, ma la notizia dell'Italian Sabbatical ha fatto il giro del mondo, con oltre 280 mila candidati pronti a venire a vivere qui almeno tre mesi. Per i cinque prescelti sono già preparate le case e una fitta agenda di impegni, che coinvolge tutto il paese.

Colazione la mattina con il caffè di Caterina al Bar Zolletta, aperto sei anni fa e ormai l'unico nel centro storico. ''Per gli stranieri il nostro caffè è un po' forte - ammette lei - Io però non vedo l'ora che arrivino questi ragazzi, voglio approfittarne per imparare per bene l'inglese''. A far da tramite, almeno all'inizio, l'insegnante di italiano, Michela, 29 anni, ''prestata'' dalle classi dei progetti Sprar per i richiedenti asilo. Poi tutti nell'orto, dove Mario, 60 anni alle porte, con i suoi occhi azzurri, orgoglioso elenco le primizie tipiche del sud d'Italia. ''Verranno a imparare - dice fiero - Insegneremo l'amore per la terra, perché il pomodoro se non lavori bene sin dalla semina non viene su''. E chissà che sorpresa per i cinque, quando si accorgeranno che Rocco, il parrucchiere del paese che un po' assomiglia a Riccardo Scamarcio, è anche l'insegnante di apicoltura. ''Le api sono la mia passione sin da bambino - racconta tra gli alveari - Ora sono sui fiori della sulla e il miele che ne nasce è dolcissimo. Quando arriveranno i ragazzi saremo pronti per la smielatura e l'invasettamento. Sono fiducioso, mi sembrano felicissimi anche loro di venire''.

L'emozione è quella dei padroni di casa che aspettano gli ospiti per la festa. Per Airbnb questa è infatti la prima tappa di un più ampio progetto che punta decisamente sul Sud Italia, tra valorizzazione di luoghi ed experience, ma anche l'imminente Matera 2019 Experience Academy, la prima sul turismo esperienziale. Per Grottole è la grande occasione di farsi conoscere e portare un nuova ondata di turismo e lavoro. ''L'Italian Sabbatical di Airbnb - spiega il sindaco Francesco De Giacomo - per un piccolo paese della Lucania come il nostro è un'opportunità unica. Anche avessi avuto 100 mila euro da investire sul marketing, non avrei ottenuto gli stessi risultati di visibilità. Spero si possa rallentare il fenomeno dello spopolamento che affligge molti piccoli centri italiani. Ma anche che resti questa voglia di fare che vedo oggi tra le persone della mia comunità''. Perché chi è ancora qui, Grottole non vuole abbandonarla. ''Vivo qui da sempre - dice Enza - Non me ne andrò mai''. ''Grottole - fa eco dall'orto Mario - non ha nulla da invidiare ai Sassi di Matera. I turisti vengano a scoprirlo''. Semplicemente, sorride Michela, ''Wow, Grottole è wow''.

In collaborazione con:

Airbnb