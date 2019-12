Artista nativo riscrive storia colonizzazione al Met

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - In giorni come i nostri, "i musei non possono restare neutrali": il Metropolitan di New York sfida la storia della colonizzazione del "nuovo mondo" mettendo in mostra nell'atrio di ingresso due monumentali dipinti di Kent Monkman, artista canadese della tribu' dei Cree, che appropriano l'arte occidentale - tecniche, immagini, motivi - e la trasformano per esprimere le storie dei popoli indigeni e allo steso tempo affrontare di petto temi del nostro tempo: migrazioni, razzismo, cambiamento climatico, identità sessuale. The Great Hall Commission: mistikôsiwak (Wooden Boat People) in mostra fino al 9 aprile, prende il nome da una parola Cree usata per i primi coloni francesi ma qui applicata a tutti gli europei che colonizzarono il Nord America. L'installazione e' parte di una serie di nuove commissioni del museo che include le "cariatidi" di della keniota-americana Wangechi Mutu sulla facciata installate in settembre: "Luoghi inaspettati del museo per invitare al dialogo con le nostre collezioni", ha detto il direttore Max Hollein. Le nuove iniziative hanno molti significati, storico-politici e socioculturali: una istituzione fondata sull'appropriazione di antichita' dai "vecchi mondi" e con una visione della cultura eurocentrica si apre di nuovo all'esterno con un progetto che ha ben poco di europeo. La commissione a Monkman arriva alla vigilia del 150/o del Met a conferma dell'impegno di Hollein di espandere il dialogo con artisti contemporanei fuori dal canone occidentale. Nel 2018 del resto, per la prima volta in quasi 150 anni, il Met aveva riclassificato l'arte degli indiani d'America: non più arte tribale indigena, ma arte americana di pieno diritto. L'affondo sugli orrori del colonialismo proseguira' nel 2020 con la riapertura delle gallerie britanniche. Nel caso di Monkman, l'ispirazione e' anche a opere nelle collezioni tra cui l'iconico "Washington Crossing the Delaware" di Emanuel Leutze del 1851. Ma, come ha fatto notare l'artista, l'iconografia si appropria di altre iconiche immagini del canone euro-americano: Rubens,Saint-Gaudens, Delacroix, Crawford, Courbet, Tiziano.

(ANSA).