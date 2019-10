La New York di JR in mostra al Brooklyn Museum

NEW YORK - I mille volti di New York in un affresco multimediale di cosa è oggi la metropoli linguisticamente più diversa del mondo e che nella sua storia riflette quella dell'immigrazione in America. Negli ultimi vent'anni l'artista noto con le iniziali di JR ha allargato l'idea di public art con ambiziosi progetti che danno visibilità e potenzialità di agire a un ampio spettro di persone in tutto il mondo. Murali, fotografie, video, diorami, e materiale d'archivio, "JR: Chronicle" dal 4 ottobre al Brooklyn Museum è la prima grande mostra in Nord America dedicata al "photograffeur" francese. Vincitore del Ted Prize 2011, candidato agli Oscar per "Faces Places" con Agnes Varda e uno dei 100 più' influenti di Time del 2018, JR e' un mix tra graffitista e foto-videografo. Negli Usa e' celebre per le opere che affrontano la crisi dell'immigrazione con il Messico - la gigantografia del bambino che guarda l'America attraverso il muro al confine di Tijuana- ma anche per l'installazione a Ellis Island e lo short sui fantasmi di chi non e' mai riuscito a entrare, "Ellis", con Robert De Niro. De Niro e' uno degli oltre mille protagonisti dell'opera al centro della mostra al Brooklyn Museum. Per "Chronicles of New York City", JR e' andato in giro per un mese con un camion attrezzato a studio fotografico: 15 tappe in ciascuno dei cinque boroughs, fotografando e intervistando. I ritratti individuali di gente comune che attraverso uno scatto diventa famosa esprimono disagio sociale, sofferenze, semplice quotidianità, ma anche amore e i sogni di felicità che tutti si portano dentro. Il murale e' accompagnato da registrazioni audio della voce di ciascun soggetto. La mostra racconta il percorso creativo di JR dall'adolescenza come writer a Parigi per arrivare alla serie "Chronicles" ispirata ai murali di Diego Rivera. Il capitolo iniziale tre anni fa e' stato "Chronicles of Clichy-Montfermeil": settimane passate a Les Bosquets, il sobborgo alla periferia di Parigi teatro dei moti del 2005 e della sua prima serie "Ritratto di Una Generazione", fotografando 750 persone per un murale di circa 40 metri presentato nel 2017 al Palais de Tokyo. Il piu' ambizioso, "Chronicles of San Francisco", e' stato presentato all'inizio dell'anno scorso al San Francisco Museum of Modern Arts con 1200 protagonisti. Il terzo capitolo e' stato il piu' politico: "The Gun Chronicles: A Story of America", pubblicato in novembre in collaborazione con Time con 245 persone in tre citta' coinvolte nel dibattito sulle armi in America - Dallas, St. Louis and Washington, D.C.- invitate a descrivere le loro esperienze per una copertina del settimanale. Adesso New York. Sullo sfondo i monumenti iconici della citta', ma ogni ritratto e' collocato nello stile non prospettico usato da JR in una parita' visuale che chiede di considerare il contributo di ciascun newyorchese al carattere della citta' che chiama casa.