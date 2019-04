Play it Loud, strumenti del rock al Met

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Gli strumenti iconici del rock and roll suonano a tutto volume al Metropolitan Museum di New York.

La mostra 'Play It Loud: Instruments of Rock & Roll' (8 aprile - 1 ottobre), in collaborazione con la Rock & Roll Hall of Fame di Cleveland in Ohio, presenta circa 130 strumenti che coprono un arco di tempo dal 1939 al 2017.

Una rassegna senza precedenti nel genere, curata da Jayson Kerr Dobney, che attraverso gli strumenti suonati e appartenuti a star come Chuck Berry, Eric Clapton, Sheryl Crow, Bob Dylan, Don Felder, Kim Gordon, Jimi Hendrix, James Hetfield, Wanda Jackson, Joan Jett, Lady Gaga, Steve Miller, Joni Mitchell, Jimmy Page, Joe Perry, Kate Pierson, Elvis Presley, Prince, Keith Richards, Patti Smith, Bruce Springsteen, Ringo Starr, esplora uno dei movimenti artistici più influenti del XX secolo.

C'è la Rickenbacker a 12 corde di John Lennon, il primo set da percussioni Ludwig di Ringo Starr, la chitarra a doppio manico di Don Felder, la Stratocaster bianca di Jimi Hendrix.