Gli 'ambasciatori digitali' raccontano l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 12 FEB - Una passeggiata con le 'ciaspole', la 'Transumanza in un dessert', un percorso 'alla scoperta del Morrone': sono alcuni dei racconti apparsi su abruzzoturismo.it, quelli attraverso i quali gli 'ambasciatori digitali' descrivono con entusiasmo le loro esperienze di viaggio. Gli 'smart ambassador' sono 93 viaggiatori amanti dell'Abruzzo che il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della Regione ha selezionato l'estate scorsa fra 230 candidati. Fra loro ci sono ingegneri, chef, infermieri, geologi, commercialisti, litografi, controllori di treno, che nel tempo libero animano blog o canali social. I dettagli di questo interessante laboratorio di 'innovazione e riscrittura' sono stati illustrati oggi in uno degli 'slot' del BTO di Firenze, 'evento-conference' con appuntamenti dedicati all'innovazione digitale nel turismo, in programma fino a domani alla Stazione Leopolda.

All'inizio dell'autunno, poi dell'inverno, gli 'smart ambassador' sono stati invitati a presentare, con parole, foto, video e l'hashtag #abruzzosmartambassador, una località o un simbolo della regione. I racconti più suggestivi sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento; c'è già il vincitore del 'challenge' d'autunno, 'Majella, la Valle Arcobaleno', fra i 59 inviati, è il 'racconto del mese'. E fino al 15 marzo c'è tempo per partecipare al 'challenge' d'inverno.

L'Abruzzo è una delle prime regioni ad avviare l'iniziativa degli 'smart ambassador', che trae spunto dal Piano strategico nazionale del Turismo e nasce, nell'ambito della campagna di marketing digitale, con l'intento di coinvolgere 'dal basso' professionalità e passioni di racconto delle bellezze del territorio. I contenuti realizzati per i 'challenge' vengono, infatti, rilanciati sui social media usando un hashtag tematico e l'autore del racconto migliore per ogni 'challenge' può vincere un'esperienza 'smart' in Abruzzo - ciaspolata, escursione su due ruote, giro in canoa, degustazione - o un momento di formazione ad hoc. (ANSA).