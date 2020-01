Turismo: arte promuove sostenibilità, 17 grandi opere in Fvg

TRIESTE - Un percorso di turismo culturale in 17 tappe sul territorio regionale, ciascuna rappresentata da un'opera d'arte firmata da un grande artista contemporaneo e ispirata a uno dei 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile dell'Onu. E' il progetto "Art for 17 Goals" a cui sta lavorando la Regione Fvg con PromoTurismoFvg, presentato oggi a Trieste. L'obiettivo è rendere l'arte strumento di promozione di una cultura sostenibile.

Anish Kapoor, Antony Gormely, Doug Aitken, Frederik De Wilde, Jaume Plensa, Joana Vasconcelos, Kiki Smith, Sean Scully, Wang Guangyi: sono alcuni artisti già contattati dal curatore, Demetrio Paparoni. Coinvolti anche artisti italiani come Carlo Bernardini, Giorgio Andreatta Calò, Nicola Samorì, Nicola Verlato e Sergio Fermariello. Il progetto - è stato spiegato - è in fase di avanzata pianificazione con un tavolo di lavoro, propedeutico alla composizione di uno Steering Committee, ed è sostenuto dalla Sustainable Development Solutions Network, agenzia dell'Onu per la divulgazione dei 17 obiettivi.

Si tratta, ha affermato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, "dell'unico progetto a livello globale che viene fatto sugli obiettivi del 2030, con oltretutto artisti di caratura internazionale, per valorizzare il Friuli Venezia Giulia e far sì che un percorso turistico tra queste grandi opere possa trovare motivo per attirare nuovo turismo nel nostro territorio.

Inoltre sensibilizza sui 17 obiettivi che danno al Fvg motivo di attrazione e di essere in prima linea sulla sostenibilità".

L'inaugurazione delle prime opere è prevista a fine 2020 per concludersi poi nel 2021. L'Amministrazione regionale ha stanziato 1,5 milioni di euro in tre anni per il progetto, mentre il team di lavoro sta contattando aziende interessate a collaborare. "Per valutare il ritorno economico e le spese di manutenzione dell'iniziativa stiamo completando un piano di fattibilità", ha detto il direttore di PromoTurismoFvg, Lucio Gomiero. L'installazione, è stato spiegato, sarà permanente. Si stima che il costo delle opere sarà di circa 5 milioni di euro.

(ANSA).