Tutti in pista sulle Alpi

CORTINA - E' cominciata la stagione sciistica in tutto l'arco alpino, con tante novità tecnologiche che permettono agli appassionati degli sport sulla neve di godersi la montagna in totale comodità e sicurezza. Nuovi impianti di risalita, tracciati più facili per chi è alle prime discese, aree riservate agli sport invernali e più opportunità a chi vive la montagna senza sciare. Per l'arrivo dell'inverno sono nate numerose app che informano sulla condizione delle piste e del meteo: tra le più scaricate ci sono "iNeve" che offre tutte le informazioni e le immagini in diretta dalle piste riprese dalle webcam; "NeveItalia" che monitora le previsioni meteo di oltre 120 località sciistiche. E, ancora, "Neve&Sci" che offre le condizioni meteo e della neve in tempo reale di oltre 2mila stazioni sciistiche in tutto il mondo e "Skiresort" che propone una mappa aggiornata di circa 5mila stazioni sciistiche internazionali con informazioni su piste, meteo, neve, webcam e le indicazioni di hotel e alloggi disponibili nelle varie località.

A Courmayeur, in Val d'Aosta, si scia su piste perfettamente innevate, aperte anche al freeride e al fuoripista con le guide alpine (www.courmayeurmontblanc.it). Tutto è pronto anche per chi ama divertirsi dopo una giornata sugli sci: tappa d'obbligo a Courmayeur è il "Super G", locale alla moda ed esclusivo resort con spa, ristorante e dj set dal vivo con appuntamenti musicali da non perdere durante le vacanze di Natale. La biblioteca della cittadina ospita dal 29 dicembre la rassegna "L'altro", una serie di incontri con autori di romanzi, monologhi ed esposizioni. Per i più piccoli c'è il villaggio natalizio del castello Gamba di Châtillon, a una trentina di minuti d'auto dalla località valdostana e, non lontano il presepe artigianale del borgo di Bard. Chi scia in Val d'Aosta può consultare l'app "Skilife", una guida sempre aggiornata per i 23 comprensori della regione con informazioni sul meteo, sulla neve e su piste e impianti aperti.

A Livigno, in Lombardia, la stagione è cominciata da metà ottobre: nel piccolo Tibet italiano si scia e si praticano sport invernali ormai su tutti i 115 chilometri di piste, compreso sul tracciato da fondo che quest'anno è stato ampliato. L'app "My Livigno" consente di visualizzare la qualità̀ della neve dai 3mila metri del Carosello fino al paese. Fino al 20 dicembre e dal 13 aprile al 3 maggio ci sono due offerte: la tariffa "-50% Junior" per i bambini nati dal 2004 e lo "Skypass free" per chi soggiorna in uno degli hotel o appartamenti convenzionati rispettivamente per almeno 4 o 7 notti. Infine il progetto "Tas't-Livigno Native Food" promuove i prodotti della tradizione agli ospiti negli alberghi convenzionati. Info: www.livigno.eu A Bormio si scia già ovunque e c'è grande attesa per le due gare di Coppa del mondo di sci alpino, previste per il 28 e il 29 dicembre. Da gennaio si potrà sciare in notturna sull'adrenalinica pista Stelvio. Sempre in Lombardia tornano i "treni della neve", un comodissimo servizio proposto da Trenord (www.trenord.it) che prevede un viaggio a/r con navetta e skipass e la possibilità di trascorrere una, due o tre giornate di divertimento sugli sci. Le offerte prevedono anche sconti sul noleggio di attrezzature, nei punti di ristoro e nelle strutture ricettive.

Tante iniziative anche sui 100 chilometri di piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale (pontedilegnotonale.com): dal 4 gennaio l'Ice Music Festival nel teatro-igloo sul ghiacciaio Presena offre oltre 50 appuntamenti e concerti mentre la cabinovia Paradiso ospita mostre di sculture di ghiaccio. A marzo si svolgono i Campionati italiani assoluti di sci alpino e il 18 aprile si potrà assistere all'Adamello Ski Raid, una competizione adrenalinica tra le nevi e i ghiacci del Presena e dell'Adamello.

In Veneto si scia nel grande comprensorio del Dolomiti Superski (www.dolomitisuperski.com), il carosello sciistico più grande del mondo con 12 valli, 450 impianti e 1.200 chilometri di piste. Ne fa parte anche Cortina, che si sta preparando alle Olimpiadi con tantissime novità, ammodernamenti e ristrutturazioni, come lo stadio del ghiaccio, la storica pista Monti per bob e slittino, il trampolino Italia, il tracciato Vertigine che ospiterà le prove di velocità dei campionati del Mondo del 2021, la nuova seggiovia del Col Gallina e la rinnovata cabinovia Col Druscié. La funivia Tofana-Freccia nel cielo, che festeggia 50 anni, avrà un restyling che la trasformerà in una cabinovia tecnologicamente avanzata per raggiungere la cima più velocemente. Tra le tante proposte si segnala il Rifugio Col Gallina al Passo Falzarego che organizza ciaspolate nei luoghi della Grande Guerra e sauna in quota. Nei pressi del rifugio Col Gallina è in arrivo anche la nuova Starlight Room Dolomites 360, "stanze mobili" immerse nella natura che possono ruotare su loro stesse per seguire il movimento degli astri. Tra gli eventi sportivi ci sono le finali di Coppa del mondo di sci alpino dal 18 al 22 marzo. Fino a Pasqua c'è la rassegna "Una montagna di libri", mentre già da queste settimane sono previsti concerti per i 50 anni dello storico locale "Bilbò" e una grande festa musicale per l'Epifania con la partecipazione dei Virtuosi del Teatro alla Scala e una cena benefica a favore dell'Andrea Bocelli Foundation.

In Trentino, nella skiarea di Folgarida-Marilleva, sono tante le novità e i restyling negli impianti di risalita e verrà inaugurata la pista rossa Selletta-Dosson di 2 chilometri con un moderno sistema di innevamento programmato. Novità anche nella Ski Area San Martino-Passo Rolle con la nuova seggiovia Cigolera che dal 14 dicembre in tre minuti salirà fino a Cima Tognola e scenderà lungo una delle piste più amate delle Dolomiti, la Cigolera, nel cuore del comprensorio.

Novità anche per gli eventi invernali: in Val di Fassa, a Canazei e a Campitello, sono previste serate di gala, degustazioni di prodotti tipici, l'inaugurazione della discoteca "Hexen Klub", mercatini e passeggiate a cavallo sulla neve. In Alta Badia torna l'appuntamento mensile con i "Sommeliers in Pista" che prevede un pomeriggio in compagnia di un sommelier e di un maestro di sci, da una baita all'altra, con degustazioni di vini altoatesini. Come tutti gli anni Ortisei ospita le tradizionali sculture in legno e, dal 13 al 18 gennaio nella zona pedonale, quelle realizzate con il ghiaccio da artisti locali. (ANSA).