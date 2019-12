Turismo: saldo attivo di 17 miliardi di euro nel 2019

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Il turismo continua a trainare l'economia nazionale, a partire dalla bilancia dei pagamenti, sulla quale farà registrare nel primo trimestre 2020 un saldo attivo di più di 1,3 miliardi di euro, che si sommano agli oltre 17 miliardi del 2019 di saldo positivo". Sono dati evidenziati a Milano da Luca Patanè, presidente Confturismo-Confcommercio, durante la presentazione dei dati sul mercato invernale e tracciando un bilancio dell'anno in corso.

Saranno 18 milioni, il 10% in più dell'anno scorso, gli italiani che faranno le vacanze in inverno, concentrandole in particolare tra Natale, Capodanno ed Epifania, secondo una ricerca di Confturismo-Confcommercio, con l'Istituto Piepoli e l'Osservatorio di Andrea Giuricin dell'Università Milano Bicocca.

Il 76% resterà in Italia tra montagna e città d'arte. Mete preferite Toscana, Trentino Alto Adige, sia per la montagna sia per i tradizionali mercatini natalizi, e Lombardia. (ANSA).