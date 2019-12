Turismo: Università Molise, più corsi laurea a Termoli

"La scelta di implementare su Termoli i corsi legati al turismo è stata una scelta legata a quelle che sono le attività della zona costiera sull'Adriatico.

Penso che, come avviene in tutto il resto d'Italia, vada un attimo ripensata la tipologia dell'offerta legata al turismo".

Così oggi a Termoli il rettore dell'Università degli Studi del Molise Luca Brunese.

"L'idea è anche di far partire altre iniziative che possano in qualche modo differenziarsi dal turismo ma non andarci tanto lontano - ha aggiunto - proprio da potenziare questa vocazione che questa sede ha. L'accordo strategico che stiamo ponendo in essere con la Regione che anche questo è in dirittura d'arrivo, prevede la presenza dell'università in tutte le sedi. Quindi, l'impegno che io prendo non solo con la comunità locale ma anche già preso e formalizzato con le istituzioni, con la Regione in particolare, è di mantenere la presenza dell'Unimol nelle sedi che attualmente sono attive e, quindi, mi riferisco a Campobasso, a Termoli e Isernia".