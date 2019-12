Da Salerno a Toronto, festival di luci in Italia e nel mondo

SALERNO - In queste settimane prenatalizie la luce diventa una forma d'arte e trasforma palazzi, cortili, borghi, quartieri, piazze e monumenti di tutto il mondo in un'esplosione di luci e colori. Accanto agli alberi di Natale e ai mercatini prendono il via festival d'artista e spettacoli luminosi che fanno divertire grandi e bambini; ecco le manifestazioni più scenografiche in Italia e all'estero.



A Salerno torna "Luci d'artista", un festival di opere d'arte e di installazioni luminose che fino al 19 gennaio abbelliscono piazze, parchi e strade della città campana. Per tutto il periodo festivo si può assistere a numerose attrazioni, tra cui la spettacolare ruota City Eye, alta 55 metri, che domina la città e il lungomare. Quest'anno il centro di Salerno è affollato da statue di animali luccicanti, a partire dalla Villa comunale fino nelle vie storiche. Per maggiori informazioni: www.lucidartistasalerno.com

Fino al 6 gennaio Como ospita il "Magic Light Festival", uno spettacolo di luci e musica proiettato sulle facciate dei palazzi, nelle piazze e lungo le vie del centro. Il festival permette ai visitatori di immergersi in un mondo incantato vista lago; alcune animazioni sono realizzate dal Museo Virtuale Astrattismo Architettura Razionalista di Como. Per informazioni: www.cittadeibalocchi.it

Torna a Bressanone, in Alto Adige, il "Light Musical Show", uno spettacolo di suoni e luci che ogni giorno anima l'Hofburg, il cortile interno del palazzo vescovile. Fino al 6 gennaio "Il sogno di Soliman" accompagna gli spettatori in un mondo incantato a due passi dai tradizionali mercatini di Natale: lo show è incentrato sulle avventure dell'elefante di Bressanone, animale esotico donato dal re portoghese Giovanni III al nipote Massimiliano II d'Austria. Per maggiori informazioni: www.brixen.org

Dal 6 dicembre al 6 gennaio i trulli di Alberobello si illuminano con il "Christmas Light", uno spettacolo natalizio di luci proiettate sugli iconici tetti a cono, sulle chiese e sulle scalinate del borgo patrimonio dell'Unesco, rendendolo ancor più suggestivo. Sono molte le installazioni e le scenografie luminose sparse nei vari rioni di Alberobello.

Fino al 12 gennaio Torino ospita "Luci d'Artista", 25 installazioni luminose che illuminano i palazzi e le strade del centro e della periferia. E' una grande mostra a cielo aperto con opere di artisti italiani e internazionali; tra i più famosi spiccano "Miracola" di Roberto Cuoghi a piazza San Carlo, "Il volo dei numeri" di Mario Merz sulla Mole Antonelliana, "Amare le differenze" di Michelangelo Pistoletto in piazza della Repubblica, "Tappeto volante" di Daniel Buren in piazza Palazzo di Città e "Doppio passaggio" di Joseph Kosuth su ponte Vittorio Emanuele I. Per informazioni: www.guidatorino.com

"F-Light" è il festival delle luci che dall'8 dicembre al 6 gennaio illumina i monumenti e le piazze più importanti di Firenze. Spettacolare è il gioco di luci e il videomapping su Ponte Vecchio che si affaccia sull'Arno. Tra le altre installazioni luminose spiccano quelle alla Torre di Arnolfo, a Palazzo Medici Riccardi, a Santa Maria del Carmine e al Museo Novecento. Il tema dell'edizione di quest'anno è la luna; tanti sono gli eventi correlati e le passeggiate tematiche a lume di torcia organizzate in diverse serate di dicembre. Per informazioni: www.flightfirenze.it

Sugli edifici dei canali di Amsterdam il "Light Festival" proietta opere d'arte e giochi di luce fino al 19 gennaio.

Suggestivo è l'itinerario pedonale "Illuminade", composto da 20 opere d'arte, ma altrettanto spettacolari sono i parchi e gli edifici storici illuminati da installazioni gigantesche, alcune delle quali interattive e visitabili all'interno. Per informazioni: https://amsterdamlightfestival.com

Fino al 19 gennaio un travolgente festival di luci illumina Innsbruck, la capitale delle Alpi. "Lightshow Mount Magic" è un doppio appuntamento con giochi di luce proiettati sul Palazzo Imperiale della città tirolese. Si tratta di uno spettacolo di videomapping in 3D per tutta la famiglia nel cortile interno dell'Hofburg; le potenti immagini fanno rivivere la storia antica e la nascita del continente dove una simpatica marmotta, rimasta separata dalla sua famiglia e in cerca dei suoi cari, accompagna gli spettatori in questo suggestivo viaggio nel tempo con scenografie di grande effetto. Ogni giorno sono previsti 3 spettacoli; per informazioni: www.innsbruck.info

Ruka, famosa località sciistica nel nordest della Finlandia, ospita dal 17 gennaio al primo febbraio il "Polar Night Festival", un incredibile spettacolo di arte e luci che illumina il buio e gelido inverno finlandese. Alcune installazioni artistiche si possono ammirare anche dalle piste da sci. Per maggiori informazioni: www.ruka.fi/en/lightfestival

Dal 18 gennaio al 3 marzo torna a Toronto il "Light Festival", evento collettivo che illumina il freddo inverno canadese. Per le strade pedonali del Distillery District si possono ammirare opere d'arte luminose e installazioni di artisti locali e internazionali. Per informazioni: https://torontolightfest.com