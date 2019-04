Kiss Pass Day, mostre e lab per bambini

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Teatri, musei, piazze e parchi d'Italia aprono le porte a bambini e famiglie con centinaia di attività nel weekend del 4 e 5 maggio per il Kid Pass Day 2019 quarta edizione della maratona di eventi family friendly che trasformerà Roma, Milano, Venezia, Napoli e altre città italiane a "misura di bambino", con visite speciali, incontri, mostre, laboratori, giochi, spazi salute. A Roma sono in programma eventi in varie location, tra cui Cinecittà, Explora il museo dei bambini, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Giokificio. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Roma. A Milano, dove Piazza Città di Lombardia si trasformerà in un' area benessere dedicata alla salute in famiglia con pet-therapy, talk, laboratori e incontri con pediatri, nutrizionisti, psicologi. Ospite sarà il blogger Daniele Tarenzi, in arte Papà Imperfetto. L'iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia.

Sono state oltre 150mila le presenze della scorsa edizione della manifestazione che invita le famiglie a provare nuove attività che avvicinano alla cultura, all'arte e alla tecnologia.

Attività che si possono scoprire ogni giorno attraverso il portale-guida per le famiglie www.kidpass.it. Nel programma 2019: a Milano (oltre all'evento in Piazza Città di Lombardia) Castello Sforzesco, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Museo del '900, Gallerie d'Italia, Palazzo Reale; a Torino Museo Nazionale dell'Automobile, Basilica di Superga, Infinito Planetario, Museo Nazionale del Cinema, Pinacoteca Agnelli; a Venezia Museo Archeologico Nazionale, Museo di Storia Naturale, Museo d'Arte Orientale, Collezione Peggy Guggenheim; a Padova Fai Villa dei Vescovi; a Trento Mart; a Napoli Città della Scienza, a Caserta Reggia di Caserta, a Modena e Maranello Museo Ferrari.

Le attività spaziano tra eventi, laboratori, visite speciali e performance in musei, teatri, parchi di tutta Italia attenti all'accoglienza a misura di bambino.

Kid Pass Day è promosso dall'Associazione Kid Pass Culture in collaborazione con Kid Pass.