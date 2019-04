Alberi, auto, ghiaccio e castelli, ecco gli hotel più incredibili per Pasqua

MILANO - Hai voglia di andare in qualche posto diverso e straordinario durante le prossime vacanze di Pasqua? In cima alla lista c'è senza dubbio la Unicorn House, una struttura a tema unicorno, magica e unica, creata in esclusiva da Booking.com per lo Unicorn Day (9 aprile) e prenotabile sul sito. Ogni minimo dettaglio è stato studiato per rendere omaggio al mitico unicorno, dai mobili alle lenzuola, passando per la facciata stessa dell’edificio, letteralmente ricoperta da stelle, nuvole colorate e arcobaleni scintillanti.

Per tutti coloro che non sono riusciti a prenotare questa fantastica esperienza nella Unicorn House, ma sono alla ricerca di alloggi eccentrici per un soggiorno davvero fuori dagli schemi, ecco alcuni suggerimenti di Booking.com:

1. V8 HOTEL Classic Motorworld Region Stuttgart - Böblingen, Germania - Situato a Böblingen, in Germania, il V8 Hotel è per i veri appassionati di macchine! L'intera struttura trasuda storia automobilistica, pffrendo 26 camere a tema, ognuna diversa, progettate per gli amanti di ogni tipo di automobile. Dai letti alle decorazioni murali, questo hotel è la tappa ideale per unroadtripin Germania!

2. Crane Hotel Faralda - Amsterdam, PaesiBassi - Hai mai desiderato di svegliarti in una vecchia gru portuale, sospeso a 50 metri da terra? Adesso si può! Situato presso il cantiere navale NDSM di Amsterdam, il FaraldaCrane Hotel dispone di suite su misura con vista sul fiume IJ. Sul ponte superiore gli ospiti possono rilassarsi nella piscina termale con vista davvero mozzafiato.

3. Icehotel - Jukkasjärvi, Svezia - Nascosto tra i laghi e le colline del Nord della Svezia, a più di 160 chilometri dal Circolo Polare Artico, l’Icehotel viene ricostruito ogni inverno con la neve e il ghiaccio che si forma sul vicino fiume Torne. Le camere hanno temperature tra i -5 °C e i -8°C e sono arredate a tema da artisti provenienti da tutto il mondo, che scolpiscono l’arredamento nel ghiaccio. Dopo una bella dormita nel sacco a pelo termico, sopra letti di ghiaccio ricoperti di pellicce di renna, puoi iniziare la giornata alla grande con una colazione sostanziosa, prima di scegliere tra la sauna, una vasca idromassaggio scaldata a legna o un bagno in una vasca ghiacciata.

4. Book And Bed Tokyo Ikebukuro - Tokyo, Giappone - "Book and Bed "è un bookshop hotel a Tokyo dove puoi dormire circondato da centinaia e centinaia di libri.Un vero paradiso per gli appassionati di lettura: qui gli ospiti possono addormentarsi circondati dal loro profumo preferito di carta stampata, mentre i letti stessi sono collocati tra una libreria e l'altra. Prendi il tuo libro preferito e sistemati.

5. Treehotel - Harads, Svezia - Questa struttura unica offre un soggiorno indimenticabile tra gli alberi della foresta di Harads, in Svezia. Vantando un'architettura e un design all'avanguardia, il Treehotel offre camere a basso impatto ambientale con ampi letti confortevoli e viste idilliache. Gli ospiti hanno l'imbarazzo della scelta tra le attività stagionali offerte, dall'escursionismo, al kayak e al ciclismo in estate, allo slittino con i cani, alle motoslitte e alla pesca sul ghiaccio in inverno. La cena viene servita a 10 m su un albero!

6. Sato Castle Motel, Taipei, Taiwan - Il Sato Castle Motel è un hotel a tema fantasy con un design simile a un castello. Ogni camera è decorata con colori vivaci e ha effetti di luce sorprendenti in modo che gli ospiti si sentano come se stessero in un libro a fumetti. A soli 5 minuti a piedi si trova un grande centro commerciale con una famosa ruota panoramica di 70 metri sul tetto, che di notte offre un incredibile spettacolo di luci al neon. Questa sistemazione ti porterà in un mondo fantastico. Sei pronto per condividere foto su Instagram?