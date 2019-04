La primavera sui cammini più famosi dalla Spagna all’Italia

SANTIAGO DE COMPOSTELA - Attraversano paesaggi selvaggi e mozzafiato ed emozionano con storie e leggende del passato: i sentieri da trekking avvicinano alla natura, all’arte e allo spirito di chiunque li percorra. Sempre più turisti, di qualsiasi età, soli o in compagnia, scoprono che viaggiare camminando fa bene al corpo e all’anima: i sentieri a disposizione sono numerosi – solo in Italia ne esistono più di 6mila - e si possono percorrere interamente o solo in parte, facendo più soste e tappe, supportati dalla tecnologia con app e mappe interattive. Ecco otto leggendari cammini, facili per tutti, che meritano di essere percorsi per la bellezza dei paesaggi che attraversano e l’importanza culturale e artistica che offrono.

Il cammino di Santiago, lungo più di 800 chilometri, è il più famoso e frequentato: è una vasta “arteria dello spirito” che parte dai Pirenei francesi e attraversa il nord della Spagna fino alla Galizia, seguendo le orme di generazioni di pellegrini che si recavano sulla tomba di san Giacomo il Maggiore. L’ultimo tratto è il più popolare e corre nella regione della Galizia tra le verdi colline, le casette di pietra, i boschi di eucalipti e le strade patrimonio Unesco, fino all’emozionante plaza del Obradoiro, dove si staglia la cattedrale di Santiago de Compostela.

Nella vicina Francia il sentiero dei doganieri è il più affascinante: per quasi 2mila chilometri costeggia il mare della Bretagna, lungo strade pedonali sempre ben segnalate e con una piccola rete panoramica di rifugi e pensioni per le soste. Creato nel 1791 da Napoleone per combattere il contrabbando, il sentiero è segnalato con la sigla GR34 (Grande Randonnée): è piuttosto faticoso percorrere tutto il tragitto, ma i 20 chilometri che corrono lungo la Pointe des Châteaux, una penisola tra l’isola di Bréhat e la città di Perros-Guirec, e il tratto che va dalla spiaggia di Perros-Guirec a Ploumanac’h, attraverso l’incredibile costa di granito rosa, meritano sicuramente per la bellezza dei paesaggi che regalano. Informazioni: www.mongr.fr/sentier

Nel Nord Europa si snoda il lunghissimo cammino di Olav: corre attraverso la Svezia e la Danimarca e giunge a Trondheim, in Norvegia, dove si trova l’antica cattedrale di Nidaros, tomba di re Olav Haraldsson. E’ una strada mistica in versione nordica, che segue le orme dei pellegrini devoti al re, poi cristianizzato e fatto santo, attraverso paesaggi unici e antichi villaggi ricchi di tradizioni e costumi scandinavi. Nel territorio norvegese il cammino, che passa attraverso parchi nazionali e territori selvaggi e spesso disabitati, si percorre generalmente in un mese, anche se è possibile farne solo qualche tappa.

E’ diviso in 52 soste giornaliere e richiede anch’esso almeno 30 giorni di tempo il South West Coast Path, il cammino più lungo del Regno Unito che per più di mille chilometri attraversa bellissimi paesaggi selvaggi e scogliere battute dal vento tra Somerset, Devon, Cornovaglia e Dorset. Più facile e breve, lungo appena 154 chilometri, ma altrettanto spettacolare è la West Highland Way, in Scozia: in una settimana si attraversano le Highlands, la regione montuosa dell’estremo nord della Scozia, uno dei territori più belli e vergini d’Europa. E’ una terra verde, desolata e misteriosa con laghi e brughiere infinite, interrotte da castelli. Il percorso, costruito dagli inglesi per inviare truppe e artiglieria con cui sottomettere i clan scozzesi, parte da Milngavie, alle porte di Glasgow, e si conclude a Fort William, ai piedi del Ben Nevis, la vetta più alta del Regno Unito. Per maggiori informazioni: www.westhighlandway.org

Nel Mediterraneo merita la più recente ma altrettanto spettacolare e mistica via Cretese, itinerario lungo 500 chilometri che parte dalla bellissima spiaggia di Kato Zakros, sul versante orientale dell’isola di Creta, e arriva a ovest, al monastero di Chrisoskalitissa, a picco sul mare. E’ consigliabile, per chi ha tempo, completare il cammino in 28 giorni, ma si possono percorrere anche singoli tratti, tutti con vista mare e attraverso paesaggi naturali, distese sconfinate di ulivi, piccoli villaggi e chiese bizantine.

In Italia il cammino da trekking più popolare è la leggendaria via Francigena, che nel Medioevo univa Canterbury a Roma, snodandosi in diversi percorsi fino a raggiungere i porti della Puglia. Si può scegliere di percorrere tutto l’itinerario – 1.600 chilometri - o solo qualche tappa: lungo il tragitto ci sono molti punti di ristoro e di accoglienza che permettono di sperimentare l’ospitalità a misura di pellegrini e viandanti. Dal passo del Gran San Bernardo a Roma si percorrono sentieri di montagna, mulattiere di pietra, vie campestri e sterrate, tutte senza traffico e ombreggiate da cipressi e pini mediterranei. Il nome “Francigena” deriva dai Franchi, la popolazione che entrò in Italia dalla terra franca, per l’appunto, valicando il confine delle Alpi e scendendo verso Roma.

Per maggiori informazioni: www.viefrancigene.org

Un’altra strada famosa e molto frequentata nel nostro Paese è il cammino di Francesco, sulle orme del Santo tra foreste sacre, eremi sperduti e cappelle nascoste in mezzo al verde. Il percorso misura 276 chilometri, parte dal santuario della Verna, tra Toscana e Umbria, percorre la catena appenninica toccando i luoghi della memoria francescana in Umbria – da Assisi a Gubbio, da Trevi a Monteluco - e termina a Poggio Bustone, al convento di San Giacomo, in provincia di Rieti. Per organizzare una camminata: www.viadifrancesco.it