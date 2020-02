Da Colosseo a Uffizi, folla per la domenica gratis

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Oltre 20 mila 600 visitatori per il Colosseo, 8790 per Pompei, 7240 per gli Uffizi. Torna la prima domenica del mese gratuita al museo, confermata e resa permanente dal ministro della cultura Franceschini, e i numeri sono ancora una volta di successo, pur senza toccare ancora i picchi delle passate stagioni, prima che il governo giallo -verde dimezzasse la promozione lanciata con grande successo di pubblico nel 2014. In tutto , dalla prima edizione del 2014, sono stati oltre 17 milioni i visitatori accolti gratuitamente dai musei statali e dai tanti musei civici che aderiscono alla promozione.

Ecco alcuni dei principali dati di oggi, domenica due febbraio duemilaventi: - Parco archeologico del Colosseo: 20.619 - Pompei: 8.790 - Galleria degli uffizi: 7.240 - Museo nazionale romano: 7.723 - Musei Reali Torino: 6.512 - Palazzo Pitti: 6.505 - Giardino di Boboli: 6.444 - Museo archeologico nazionale di Napoli: 6.328 - Galleria dell'Accademia di Firenze: 5.710 - Palazzo Reale di Napoli 4.489 - Gallerie Nazionali Barberini Corsini: 4.344 (Palazzo Barberini 3.443, Galleria Corsini 901) - Musei del Bargello: 4.240 (Museo Cappelle Medicee: 1.820, Museo Nazionale Bargello: 1.360, Museo Palazzo Davanzati: 1.060) - Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea: 3.964 - Museo di Capodimonte: 3.867 (1974 nel Real Bosco) - Pinacoteca di Brera: 3.738 - Complesso della Pilotta di Parma: 3.550 - Castello scaligero di Sirmione: 2.945; - Villa d'Este: 2.479 - Grotte di catullo: 2.427; - Palazzo Ducale di Mantova: 2.407 - Parco Archeologico di Paestum: 2.322 - Gallerie dell'Accademia di Venezia: 2.138 - Museo archeologico di Reggio Calabria: 2.131 - Villa della Regina a Torino: 2.121 - Museo etrusco di Villa Giulia: 1.706 - Palazzo Reale di Genova e Palazzo Spinola: 1690 - Museo delle Civiltà 1.676 - Galleria nazionale delle Marche: 1.578 - Parco Appia antica: 1.391 - Cenacolo vinciano: 1.328; - Museo archeologico di Taranto: 1.116 - Galleria nazionale dell Umbria 873 - Museo Collezione Salce di Treviso: 760. (ANSA).