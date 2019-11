Dalle Terme a Leda, il tempo ritrovato di Pompei

(di Silvia Lambertucci) (ANSA) - POMPEI, 25 NOV - Le grandi Terme centrali, che dovevano essere lo sfoggio della nuova più opulenta Pompei e che l'eruzione del 79 d.C. ha cristallizzato in una fase di cantiere, spazio fascinoso e insieme ricchissimo di testimonianze di cui il pubblico contemporaneo non aveva mai potuto godere. Ma anche le meraviglie e lo sfarzo della Casa degli Amorini dorati, che riapre dopo lunghi mesi necessari alla manutenzione. E poi il "mai visto", con l'intrigante sensualità di Leda e il cigno, l'immagine forse più iconica e struggente di una stagione di lavori per la messa in sicurezza che è stata anche generosissima di nuovi ritrovamenti.

A nove anni dal maledetto novembre del 2010, quando la pioggia battente dell'autunno fece franare la terra e crollare di schianto la Schola Armaturarum, il Parco Archeologico di Pompei festeggia la fine di una lunga stagione di emergenza aprendo nuove e preziose opportunità di visita. E si regala anche una guida d'eccezione, con un volume firmato dal direttore Massimo Osanna (Pompei e il tempo ritrovato, Rizzoli, pp.448, euro 20) che è insieme un libro scientifico con le riflessioni dell'archeologo sulle nuove scoperte e un tour appassionato nelle pieghe più nascoste della colonia romana patrimonio Unesco. Un viaggio che dalla Pompei più antica, quella che viene fondata intorno alla fine del VII secolo a.C. , arriva fino agli attimi pieni di pathos degli ultimi giorni, quando la vita della fiorente colonia campana viene tramandata all'eternità dalla cenere del Vesuvio.

Il titolo ammicca a Proust e alla sua celeberrima Recherche, ammette Osanna rivelando una sua personale passione per l'opera del grande scrittore francese. Ma un legame tra Pompei e i temi trattati da Proust, "è in fondo evidente", si accalora il direttore al quale il ministro della cultura Franceschini riconosce il merito di avere trasformato un sito per tanto tempo simbolo dei crolli in un "modello di efficace gestione riconosciuto dalla Commissione Europea". Pompei, sottolinea, "suscita in tutti noi un senso di prossimità a dispetto della lontananza temporale, ci permette di riflettere sul nostro presente, il nostro quotidiano, il nostro essere al mondo". Un incontro che ci permette "di scavalcare i secoli- insiste - che offre l'illusione di un'interruzione del fluire del tempo con le sue declinazioni storiche".

Tant'è, l'attenzione oggi, anche dei turisti che affollano le strade della città antica approfittando di una tregua alla pioggia di giorni, è tutta per la bellezza della Leda che ammicca fascinosa dalle mura di quella stanza da letto mai vista, nella quale per ragioni di sicurezza ancora non si può entrare (un tour degli interni, anticipa Osanna sarà possibile in occasioni speciali) ma che si può agevolmente sbirciare dalla strada appena riaperta. I flash dei fotografi e le riprese dei telefonini sono tutti per lei, novella Gioconda. "Una pittura di una qualità straordinaria", fa notare Osanna, come pure le altre di questa piccola raffinata dimora che forse fu di un liberto arricchito dai commerci, un uomo che nel lusso di queste stanze appena affrescate da mani sapienti contava di vivere a lungo allietato dalla nascita di tanti figli e circondato dalla considerazione dei concittadini per il suo nuovo ruolo e il suo potere. Le cose, purtroppo per lui, non sono andate così. La furia del Vesuvio che nell'autunno di duemila anni fa ha seppellito tutto, si è abbattuta anche sui muri raffinati delle sue stanze da letto, le deliziose ghirlande, le architetture trompe l'oeil, i camei con volti femminili di struggente tenerezza, l'inquietante Narciso che si specchia nel lago, punto di forza dell'atrio, "piccolo forse, ma estremamente curato" che quest'uomo ancora senza nome aveva voluto per la sua nuova bella casa. Duemila anni fa che sembrano ieri, il fascino travolgente di Pompei è tutto qui.

