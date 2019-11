Al via Festival Borghi più belli d'Italia

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Sarà la Lombardia l'ospite d'onore della seconda edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, in programma a FICO Eataly World di Bologna dal 22 al 24 novembre. Tre giornate alla scoperta del fascino dell'Italia nascosta, con i Borghi a raccontare bellezza e territori, forse, meno battuti ma altrettanto preziosi e autentici, con anche un centinaio di produttori locali, eventi, incontri, mostre ed esperienze da provare. "Nella prima edizione abbiamo accolto 40 mila visitatori, quest'anno puntiamo a 50 mila - racconta il direttore dell'Associazione I Borghi più belli d'Italia, Umberto Forte - La nostra rete conta ormai 307 borghi. Non si pone come alternativa, ma come integrazione della grande offerta nazionale. Siamo convinti di poter dare un forte supporto al turismo tradizionale, sollevando un po' le mete più ambite dal sovraffollamento. Anzi, non sarebbe male se città come Roma, Venezia o Firenze ci aiutassero, promuovendo i borghi vicini".

Il cui patrimonio, sottolinea il presidente dell'Associazione, Fiorello Primi, "non è da meno delle più grandi e conosciute destinazioni turistiche. Con un elemento in più: l'accoglienza, l'ospitalità, l'umanità delle nostre comunità locali, della gente che abita questi luoghi di grande fascino e che rappresenta il valore aggiunto della nostra offerta".

Inaugurazione del Festival con il patron di Eataly Oscar Farinetti e a seguire il convegno Un viaggio nel fascino dell'Italia nascosta e poi presentazione della nuova piattaforma Buy Borghi, l'arrivo dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale con una mostra fotografica sui tesori trafugati dai borghi e ritrovati e il focus realizzato con inLombardia con 20 borghi lombardi protagonisti e Morimondo (MI) a farla da padrone. (ANSA).