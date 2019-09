Autunno d’arte a Milano

MILANO - De Chirico, Picasso, Van Gogh, Degas, Manet, Kandinsky: sono solo alcuni dei grandi artisti in mostra a Milano quest’autunno, dove ritorna a esibirsi anche Marina Abramović con i suoi video avanguardisti. Nei palazzi e nei musei milanesi c’è spazio anche per l’arte giapponese e per quella classica di Canova. Oltre alle grandi mostre il capoluogo lombardo ospita anche opere di pittura e installazioni artistiche a ingresso libero. Ecco dove, assieme agli appuntamenti da non perdere nelle prossime settimane autunnali.

Palazzo reale ospita fino al 9 gennaio 2020 un centinaio di capolavori che ricostruiscono l’ultima fase pittorica di Giorgio De Chirico. Suddiviso in otto sale, il percorso espositivo procede per accostamenti inediti e confronti originali come in una catena di reazioni visive.

Informazioni: www.dechiricomilano.it

Sempre a Palazzo reale, dal 19 ottobre al 9 febbraio 2020, c’è grande attesa per l’arrivo dei 49 capolavori della famiglia Thannhauser provenienti dalla fondazione Guggenheim di New York. La mostra “Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso” raccoglie le opere pittoriche di grandissimi artisti, da Renoir a Picasso (di cui si ammirano 13 tele), da Manet a Braque, da Van Gogh a Cèzanne, da Kandinsky a Matisse, da Degas a Klee.

Informazioni: www.palazzorealemilano.it

Al Mudec, dal primo ottobre al 2 febbraio 2020, si può ammirare la mostra “Impressioni d’oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone”. Il progetto racconta da diversi punti di vista - artistico, storico ed etnografico - gli scambi tra Giappone ed Europa attraverso il tempo e l’incontro culturale tra i due mondi. Sono in mostra oltre 170 opere tra dipinti, stampe, oggetti d’arredo, sculture e oggetti d’arte applicata, provenienti da importanti musei italiani e europei e da collezionisti privati. Informazioni: www.mudec.it

Dal 4 ottobre al primo marzo 2020 il museo del Novecento ospita una retrospettiva sul pittore metafisico Filippo De Pisis, allestita secondo un percorso cronologico che va dagli esordi del 1919 agli anni Quaranta. Si possono ammirare oltre 90 dipinti tra i più lirici della produzione dell’artista ferrarese, provenienti dalle principali collezioni museali italiane.

Informazioni: www.museodelnovecento.org

La Pinacoteca Ambrosiana accoglie dal 18 ottobre al 31 dicembre il ciclo di video “The Kitchen. Homage to Saint Therese” di Marina Abramović, eclettica autrice della performance art. La mostra è allestita nella Cripta di san Sepolcro, da poco restaurata e riportata all’antico splendore, dove sono allestiti 3 video che documentano le performance fatte dall’artista nel 2009 nell’ex convento certosino di La Laboral a Gijón, in Spagna. Le opere presentano diversi livelli che entrano in rapporto dialettico tra loro, da quello autobiografico a quello mistico fino a quello etico.

Informazioni: www.criptasansepolcromilano.it

E’ la galleria d’arte moderna GAM a ospitare dal 25 ottobre al 15 marzo 2020 la mostra “Canova. I volti ideali”, che ricostruisce la nascita e l’evoluzione dei busti femminili realizzati dallo scultore all’apice della sua carriera attraverso 30 opere, provenienti da musei internazionali.

Informazioni: www.gam-milano.com

Anche i musei milanesi aderiscono all’iniziativa dell’entrata libera ogni prima domenica del mese per quasi tutto l’anno, così come numerosi sono i palazzi e i cortili che si possono vedere gratuitamente durante le giornate del Fai, il 12 e il 13 ottobre prossimi. Ci sono, tuttavia, alcuni musei la cui entrata è gratuita tutto l’anno, come il museo del Risorgimento: qui in 14 sale, dove sono allestiti dipinti, stampe, sculture, disegni, armi e cimeli, ci si avvicina alla storia del periodo tra il 1796, la prima campagna di Napoleone in Italia, e il 1870, quando Roma è stata annessa al Regno d’Italia. Tra gli oggetti esposti più interessanti ci sono il manto verde e argento e le preziose insegne regali di Napoleone e il primo tricolore italiano.

E’ gratuita anche l’entrata al Pirelli HangarBicocca, uno degli spazi più rappresentativi dell’arte contemporanea a Milano. E’ una fondazione nata nel 2004 dalla riconversione di uno stabilimento industriale, dove si costruivano locomotive: oggi 15mila metri quadrati ospitano importanti mostre personali di artisti italiani e internazionali. Il museo occupa tre spazi espositivi diversi a livello architettonico: lo Shed, le Navate e il Cubo. Le Navate, oltre all’area dedicata alle mostre temporanee, ospitano l’opera permanente di Anselm Kiefer, “I Sette Palazzi Celesti 2004-2015” che, sin dall’inaugurazione delle sue sette torri in cemento armato, ha reso Pirelli HangarBicocca uno dei luoghi da non perdere a Milano.

Chi ama la poesia ha a disposizione, sempre con entrata libera, lo Spazio Alda Merini, una casa-museo interamente dedicata alla celebre poetessa milanese. Il museo, dove si svolgono incontri, letture e convegni, si trova in un palazzo di ringhiera davanti al Naviglio dove la Merini abitava. All’interno è stata ricostruita con pezzi originali la camera da letto della poetessa con la macchina da scrivere che lei usava con la carta carbone al posto del nastro, l’amato pianoforte e due pezzi d’intonaco della sua casa originaria, su cui la poetessa appuntava con il rossetto numeri di telefono.

Milano è una città ricchissima di murales, di affreschi e di stencil che giganteggiano sui muri dei palazzi, lungo le strade, nelle stazioni delle metropolitane e persino sulle centraline dei semafori. Sono le opere spontanee di talentuosi artisti e writers che, muniti di bombolette di vernice e di adesivi artistici, esprimono la propria protesta, il proprio disagio o semplicemente la propria arte. Ogni quartiere è caratterizzato da opere di artisti famosi o da scoprire in itinerari di urban art che si snodano sopra e sotto la città.

Ecco un luogo dove è possibile apprezzare le ultime grandi opere d’arte urbana milanese. A pochi passi dal Naviglio Pavese si trova via Conchetta dove si possono ammirare due murales di grande impatto, anche se molto diversi tra loro: la facciata del centro sociale Cox 18, dipinta da Blu, e il pezzo del collettivo Orticanoodles, realizzato in occasione della Milano Music Week. La prima è al civico 18 ed è stata realizzata da Blu, un artista marchigiano che ha iniziato la propria produzione artistica sui muri di Bologna. Della sua vita non si sa quasi nulla, ma si sa che in modo anticonformista e provocatorio cancella gran parte delle opere che realizza. Qui, in via Conchetta, ha dipinto la facciata di Cox 18, centro sociale milanese nei giorni in cui veniva sgomberato. Oggi il centro è un luogo di incontri, musica e arte, soprattutto di opere di writers che hanno deciso di lasciare proprio qui un segno del loro passaggio. Poco più in là, all’angolo con via Troilo, gli Orticanoodles, due artisti italiani, hanno realizzato un murales di grande impatto visivo, dedicato all’inaugurazione della Milano Music Week. Rappresenta in 400 metri quadrati un enorme cuore pulsante con una costellazione che accoglie tutti i generi e gli strumenti musicali del mondo. Gli artisti hanno volutamente lasciato alcuni spazi vuoti che potranno essere riempiti con i nuovi generi musicali. Le vernici fluorescenti rendono l’opera fruibile anche di notte, proprio come in una costellazione celeste.