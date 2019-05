Biodiversità e ambienti rurali a 19/a Giornata aree protette

Si è tenuta a Candriai, sul monte Bondone, la 19/a Giornata delle aree protette del Trentino dedicata al rapporto tra ambienti rurali e biodiversità.

L'annuale incontro di aggiornamento e confronto tra addetti ai lavori del sistema delle aree protette è stato organizzato dalla Rete di Riserva di Bondone, in collaborazione con il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento.

"I temi dell'ambiente - ha sottolineato l'assessore provinciale all'ambiente, Mario Tonina - sono ora al centro degli Stati generali della Montagna, promossi dalla Provincia, che stanno riflettendo anche sul tema dello spopolamento delle aree montane. Rispetto a questo problema le aree protette rappresentano una risorsa, capace di svolgere un ruolo importante per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo sostenibile". Livia Ferrario, dirigente del Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione, ha richiamato la dimensione trasversale dell'ambiente riguardo alle tematiche dello sviluppo. Romano Stanchina, dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, ha sottolineato "l'importanza di trasmettere la passione per l'ambiente e la natura, insieme alla necessità di promuovere i grandi temi della conservazione, con una attenzione al rapporto fra uomo e territorio".

