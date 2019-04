Edizione Michelin di Milano per Leonardo

(ANSA) - MILANO, 20 APR - In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci la guida Michelin ha voluto rendere omaggio alla città in cui ha vissuto più a lungo e in cui ha lasciato segni indelebili, ovvero Milano, stampando una edizione speciale in tremila copie che viene donata ai viaggiatori sul Tgv che collega con Parigi. La speranza della Michelin è che il palinsesto di eventi per i 500 anni di Leonardo crei un effetto simile a quello di Expo quando la vendita delle guide di Milano aumentò del 130%. Per l'anno leonardesco sono molte le iniziative in programma, a partire da un biglietto unico che permette di entrare in tutti cinque i musei in cui Leonardo ha lasciato tracce indelebili: dal Castello Sforzesco (dove verrà riaperta la sala delle Asse il prossimo 15 maggio) al Cenacolo, passando per la pinacoteca Ambrosiana che conserva il Ritratto di Musico e il Codice Atlantico, la pinacoteca di Brera, al museo della Scienza e della Tecnologia che proprio al genio toscano è dedicato.