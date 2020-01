Parmitano fotografa dallo spazio gli incendi in Australia

Una densa coltre di fumo e cenere che lambisce minacciosa una riserva naturale: è questa una delle foto più impressionanti degli incendi australiani scattate nelle ultime ore da Luca Parmitano, l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) che a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) si sta confrontando con i suoi compagni di equipaggio sulla portata "terrificante" del disastro, come dice lo stesso AstroLuca su Twitter.

Australia fires: lives, hopes, dreams in ashes. pic.twitter.com/UeliRTEA4f — Luca Parmitano (@astro_luca) January 12, 2020











I primi scatti li ha pubblicati il 12 gennaio, accompagnando le foto con un amaro commento: "Gli incendi in Australia: vite, speranze, sogni in cenere". Altre quattro immagini, se possibile ancora più spaventose, le ha pubblicate poi il 13 gennaio, scrivendo: "Una immensa nube di cenere copre l'Australia mentre voliamo verso il tramonto".

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1 — Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020





Una foto, in particolare, spicca in tutta la sua drammaticità: Parmitano l'ha scattata dall'orbita mentre la Stazione spaziale sorvolava Fraser Range, nell'Australia occidentale, vicino la riserva naturale di Dundas. "Parlando con i miei compagni di equipaggio, abbiamo realizzato che nessuno di noi ha mai visto incendi di portata così terrificante", ha ammesso AstroLuca sul suo profilo social, ottenendo in risposta decine di messaggi preoccupati dai follower.