Geoscienze news, lo Stromboli di nuovo in quiete

Lo Stromboli è il protagonista della nuova puntata di Geoscienze News, il TG web dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell'Ansa. Il vulcano è tornato in quiete dopo un'estate turbolenta nella quale ben due eventi parossistici hanno visto il vulcano attraversare una delle sue fasi di attività esplosiva più intense., avvenute il 3 luglio e il 28 agosto 2 eventi parossistici. Segue, come sempre l'aggiornamento sui terremoti avvenuti in Italia nelle ultime due settimane.