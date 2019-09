Clima, per gli esperti è possibile un'economia a emissioni zero - DIRETTA DALLE 14,00

Realizzare un'economia a emissioni zero di carbonio "è possibile", ma si tratta di un obiettivo che richiede "politiche pubbliche efficaci, come tasse sul carbonio e sostegno allo sviluppo tecnologico": ne è convinto lord Adain Turner, economista dell'Istituto per il nuovo pensiero economico (Inet) di New York, che ne parlerà oggi all'incontro organizzato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sui cambiamenti climatici, che sarà trasmesso in diretta su Ansa Scienza e Tecnica dalle 14.00. "Non c'è dubbio che sia tecnicamente possibile realizzare un'economia a zero emissioni di carbonio e che se il mondo lo facesse entro il 2050 - spiega - il costo in termini di crescita economica e consumi sarebbe minimo". Ma raggiungere questo obiettivo, continua, "richiederà un grande reindirizzamento degli investimenti dai combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile e non avverrà senza politiche pubbliche efficaci, tra cui l'introduzione di tasse sul carbonio, la regolamentazione e il sostegno allo sviluppo tecnologico".



L'incontro, cui parteciperanno esperti e rappresentati del mondo politico, è organizzato nell'ambito delle attività di 'public engagement' del progetto Ue H2020 Growinpro, con il supporto del Dipartimento di Eccellenza EmbeDs e del 3Csa, il Centro per gli studi sui cambiamenti climatici e le azioni sostenibili costituito nell'ambito della federazione tra Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia. Clima: a Sant'Anna Pisa seminario per discutere cambiamenti (ANSA) - PISA, 5 SET - La Scuola Superiore Sant'Anna ospiterà lunedì 9 settembre, a partire dalle ore 14, un evento che riunisce esperti e rappresentati del mondo politico per discutere su una delle maggiori sfide del XXI secolo, quella legata ai cambiamenti climatici.



Il workshop, per cui è previsto la diretta web sul canale YouTube della Scuola, è organizzato nell'ambito delle attività di 'public engagement' del progetto Ue H2020 Growinpro, con il supporto del Dipartimento di Eccellenza EmbeDs e del 3Csa, il Centro per gli studi sui cambiamenti climatici e le azioni sostenibili costituito nell'ambito della federazione tra Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia. Lord Adair Turner, presidente della Energy Transitions Commission, Senior Fellow presso l'Institute for New Economic Thinking (Inet) ed ex presidente del Climate Change Committee della House of Lords, precisa una nota, discute delle sfide e delle opportunità legate ai cambiamenti climatici con Laura Castelli, Antonio Misiani, Filomena Maggino, Nicoletta Batini, Giovanni Dosi e Andrea Roventini e Roberto Buizza. In particolare, da sottolineare come la presentazione di Lord Adair Turner esamini la natura macroeconomica e le conseguenze del passaggio ad un'economia a zero emissioni di carbonio e le azioni specifiche necessarie per realizzarla.



