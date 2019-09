In volo nell'occhio di Dorian

Dopo gli scatti dalla Stazione Spaziale (Iss) dell’astronauta Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), e le immagini catturate dai satelliti, delle foto aeree riprendono l’apparente calma che regna nell’occhio di Dorian, largo circa 43 chilometri. L’uragano si sta dirigendo verso gli Stati Uniti, dove è atteso, in Florida, Georgia e nella Carolina del Sud e del Nord, che hanno dichiarato lo stato d’emergenza.



Particolare dell’occhio dell’uragano Dorian visto dal Noaa. (fonte: Ian Sears, NOAA/Twitter)

Le immagini, pubblicate in un video su Twitter, sono state realizzate dai meteorologi del Noaa, l’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani, durante i voli di ricognizione per studiare le caratteristiche dell'uragano e controllarne gli spostamenti.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb