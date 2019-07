Caldo, battuto il record di giugno

E' un secondo e più esteso picco di calore, quello che sta infuocando oggi Italia ed Europa dopo il record di giugno, con temperature che nel nostro Paese sfiorano 50 gradi nelle regioni di Sud e Centro. Raggiunti 39-40 gradi anche in molti Stati europei, con i valori più alti di sempre in Olanda, Belgio, e Germania, mentre a Parigi si è arrivati a 41 gradi, rompendo il record del 1947.

Lo dimostra il confronto delle immagini scattate oggi e il 26 giugno dal satellite Sentinel 3, del programma Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea. Le mappe mostrano la quantità di energia irradiata dalla Terra e rappresentano quindi la temperatura superficiale reale.





Confronto fra le temperature registrate in Europa il 25 luglio e il 26 giugno, sulla base dei dati del satellite Sentinel 3 (fonte: dai Copernicus Sentinel (2019), processati da ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)



Per l'Italia si può vedere che mentre in giugno erano prossime a 50 gradi alcune zone di Sicilia, Gargano e costa tirrenica, oggi lo è quasi tutto il Paese, ad eccezione del Nord. In giugno in Francia per la prima volta si sono superati i 45 gradi e hanno raggiunto i loro picchi di calore anche Germania, Ungheria, Polonia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.