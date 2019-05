La prima plastica riciclabile al 100%, ha infinite vite

Ottenuta per la prima volta una plastica completamente riciclabile che può avere infinite vite. Si chiama Pdk (poliedichetoenamina) e si monta e smonta come un Lego: immersa in una soluzione acida, si scompone nei suoi singoli 'mattoni' molecolari che possono essere poi riassemblati per produrre nuovi materiali plastici di qualsiasi forma e colore. A scoprire queste straordinarie proprietà è la ricerca del Lawrence Berkeley National Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, pubblicata sulla rivista Nature Chemistry.

La plastica attualmente sul mercato è composta da grandi blocchi molecolari (chiamati 'polimeri') formati da piccole unità a base di carbonio (i 'monomeri'): a questi 'mattoncini' si legano gli additivi come coloranti, filler o ritardanti di fiamma che vengono aggiunti alla plastica per conferirle specifiche proprietà. Sono proprio questi additivi che, rimanendo incollati ai monomeri, impediscono il completo riutilizzo della plastica: anche quella più riciclabile (la Pet delle bottiglie d'acqua) può essere riciclata al massimo al 20-30%.

La novità della plastica Pdk sta proprio nel poter essere decomposta nei suoi monomeri e liberata dagli additivi semplicemente immergendola in una soluzione molto acida. Secondo i ricercatori, rappresenta una grossa opportunità soprattutto per quei prodotti ad oggi non riciclabili, come gli adesivi, le custodie dei cellulari, i cinturini degli orologi e le scarpe.