Geoscienze news, vulcani di carta

Alla scoperta del Laboratorio dei vulcani di carta, grazie al quale anche i piccolissimi possono capire come funzionano alcuni dei fenomeni geologici più spettacolari. "Si tratta di imparare divertendosi a conoscere le basi dei processi vulcanici", rileva Stefania Amici, responsabile del Laboratorio di didattica e divulgazione scientifica dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Al laboratorio è dedicata la nuova puntata di Geoscienze News, il TG web dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell'Ansa.

Fogli di carta da piegare come origami e matite colorate sono i 'ferri del mestiere' per imparare a conoscere i vulcani in questo laboratorio aperto su richiesta alle scuole dell'infanzia, raggiungibile sul suo sito.

Nella stessa puntata l'aggiornamento sui terremoti delle ultime due settimane, con la comparsa di due sciami nella zona dell'Etna (con cinque scosse di magnitudo compresa fra 1,2 e 2,6) e nei Campi Flegrei (con sette sismi di magnitudo compresa fra 0,5 e 1,2)