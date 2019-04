Geoscienze news, alla ricerca dei rifiuti interrati

Le tecniche per localizzare rifiuti e scorie interrati, insieme agli scarti di lavorazione industriale che inquinano terreno e falde: sono queste le protagoniste della nuova puntata di Geoscienze News, il TG web dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell'Ansa.



Da venti anni l'Ingv è attivo in questo campo, spiega Marco Marchetti, esperto di geofisica ambientale dell'Ingv. In questo periodo le tecniche di esplorazione del sottosuolo, diverse a seconda del tipo di rifiuti da localizzare, hanno permesso di individuare centinaia di siti. Nella puntata anche il consueto aggiornamento sui terremoti, con Luisa Valoroso.