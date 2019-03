Geoscienze news, l'energia geotermica in Italia

Un grande potenziale poco utilizzato: è questa al momento la situazione dell'energia geotermica in Italia. A questa forma di energia, che a pieno diritto è considerata una risorsa sostenibile e rinnovabile, è dedicata la nuova puntata di Geoscienze News, il TG web dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell'Ansa e nel quale viene fornito il periodico aggiornamento sui terremoti più recenti avvenuto nel nostro Paese.



L'energia geotermica, spiega Monica Procesi dell'Ingv, è l'energia associata al calore interno della Terra, dislocata nelle zone più calde lungo i margini delle placche continentale. In Italia la geotermia è nata in Toscana, nelle aree di Larderello e del Monte Amiata, ma il potenziale di questa risorsa a livello nazionale è ancora sottoutilizzato.