Cosa sarebbe successo se Charles Babbage, uno dei padri del computer, all’inizio dell’Ottocento fosse riuscito a realizzare la sua Macchina Analitica?

La risposta è Il segreto di Babbage pubblicato da CNR Edizioni per la collana Comics&Science Ne parliamo oggi alle 17,00 con Gabriele Peddes, Giovanni Eccher, Fabio Gadducci, Andrea Plazzi e Roberto Natalini. Tutti pronti per la seconda diretta di Comics&Science On Air!