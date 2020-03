L'intelligenza artificiale diventa un fumetto - DIRETTA

'La seduta di N3well, ovvero: come ti fumetto l’Intelligenza Artificiale'.

La diretta, alle ore 17.00, durerà circa un’ora e riguarderà il prossimo numero di Comics&Science, 'The AI Issue', dedicato alla storia, allo sviluppo e alle prospettive dell’intelligenza artificiale, è realizzato in collaborazione fra l'Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale e l'stituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Istc).

Prenderanno parte alla diretta Diego Cajelli e Andrea Scoppetta, autori della storia 'La seduta di N3well' contenuta all’interno del volume, con Roberto Natalini, direttore dell'istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr (Cnr-Iac), e Andrea Plazzi, fondatori del progetto Comics&Science.