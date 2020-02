La Luna come l'hanno vista gli astronauti dell'Apollo 13

La Luna come l'hanno vista gli astronauti della missione Apollo 13 in un video in 4K. Il video si basa sui dati raccolti dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa per ricreare alcune delle straordinarie vedute della superficie lunare che gli astronauti dell'Apollo 13 hanno visto nel loro pericoloso viaggio lungo il lato lontano della Luna nel 1970.

L'Apollo 13 doveva essere la terza missione a sbarcare sulla Luna dopo Apollo 11 e 12, ma è diventata famosa per il problema che impedì l'allunaggio e rese molto difficile il ritorno sulla Terra. La Nasa ha detto che gli astronauti sono stati nell'oscurità per otto minuti, tra il tramonto e l'alba della Terra, riuscendo a ristabilire i contatti radio con il centro di controllo a Houston solo quando rispuntò la Terra.

Il video comincia con il tramonto della Terra dietro il nostro satellite, come l'hanno visto i tre astronauti della Nasa, John Swigert, Fred Haise e James Lovell, 50 anni fa. In quell'istante cala la notte che dura 8 minuti, fino al sorgere della Terra che segna l'arrivo della luce e che rende visibile la superficie della Luna. Il video, che è stato leggermente accelerato per renderlo più veloce, mostra diverse panoramiche della superficie lunare, costellata di crateri, e termina mostrando la traiettoria che gli astronauti hanno fatto attorno alla Luna per tornare a casa sani e salvi.