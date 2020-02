Guarda a Marte l'Agenzia spaziale australiana

L'Agenzia Spaziale Australiana guarda a Marte e intende offrire alle imprese locali opportunità per avvantaggiarsi della partecipazione australiana nei piani della Nasa per lanciare missioni umane su Marte. Lo ha detto il primo ministro australiano Scott Morrison, inaugurando ad Adelaide (South Australia) il nuovo quartier generale dell'Agenzia, le cui attivitàdovranno contribuire a triplicare le dimensioni dell'industria spaziale nazionale. Il nuovo centro, ha aggiunto, intende essere una "componente centrale della visione dell'Australia come parte di rilievo nella crescente economia spaziale".

Il riferimento a Marte ruguarda invece la sua visita negli Stati Uniti del 2019, quando Morrison ha impegnato 150 milioni di dollari (93 milioni di euro) per aiutare le aziende australiane a partecipare ai programmiamericani per le missioni sulla Luna e Marte.

Il quartiere tecnologico del centro ospiterà, insieme alle sedi dell'ente nazionale di ricerca Csiro e del consorzio SmartSat CRC di organizzazioni dell'industria e della ricerca spaziale, anche l'italiana Sitael di Bari, la maggiore compagnia spaziale privata in Italia, leader nel settore dei piccoli satelliti. La sede sarà dedicata alla progettazione, costruzione e produzione di satelliti di classe 50-300 chilogrammi.