AstroLuca in collegamento con gli studenti-scienziati DIRETTA

AstroLuca in collegamento con 400 ragazzi di 12 scuole di Roma, nell'evento organizzato oggi presso l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). "E' una giornata bellissima e intensa per i ragazzi arrivati qui", ha detto il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia.



Prima del collegamento con l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), infatti, sono previsti interventi di esperti che raccontano dello spazio e delle tante attività che vengono condotte in orbita. "Lo spazio - ha detto Saccoccia ai ragazzi - non è solo esplorazione e astronauti, ma la nostra vita quotidiana è pieno dei risultati delle attività spaziali".



Dalla Stazione Spaziale alle 13,55 l'astronauta Luca Parmitano dialogherà con i ragazzi, che hanno fra 13 e 16 anni. Sono presenti anche i ragazzi che, guidati da esperti delle università di Milano, Firenze, Kaiser Italia e Asi , hanno organizzato l'esperimento XenoGriss, nel quale dei girini sono arrivati sulla stazione orbitale per studiare la rigenerazione dei tessuti. L'esperimento è stato selezionato nell'ambito del bando dell'Asi "Youth ISS Science 2019" (YiSS) per incoraggiare la collaborazione tra università e scuole secondarie di secondo grado sui temi relativi alla ricerca spaziale.



Attivato il 9 dicembre 2019 dallo stesso Luca Parmitano, l'esperimento è rientrato a Terra all'inizio di gennaio e saranno ancora i ragazzi, con i loro tutor, a occuparsi dell'analisi dei risultati.