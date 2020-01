Iran, i danni dell'attacco alla base Usa ripresi dai satelliti

Sono cinque le zone colpite e distrutte nella base area irachena al-Asad dai missili iraniani l'altra notte, come rappresaglia per l'omicidio del generale Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti: lo mostrano chiaramente le immagini scattate dal satellite SkySat dell'azienda Planet Labs.



Una delle immagini della base al-Asad ridotta dopo l'attacco iraniano (fonte:Planet Labs Inc.)

Nelle foto si possono vedere in modo nitido quali edifici sono stati ridotti in macerie nella base aerea che ospita le truppe americane, insieme all'aeroporto di Erbil, l'altro sito colpito dai missili iraniani. SkySat è una costellazione di 15 satelliti del tipo Cubesat, ossia mini-satelliti dal lato di poche decine di centimetri.

Ognuno di essi è in grado di cogliere le caratteristiche di oggetti sulla superficie terrestre anche molto piccoli, con una risoluzione di circa 72 centimetri. Questi satelliti sono usati per fotografare anche i missili di Iran e Corea del Nord.