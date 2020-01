Il 25 gennaio un'altra passeggiata spaziale per AstroLuca

Tre passeggiate spaziali per quattro astronauti: gennaio si annuncia un mese intenso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il 15 e il 20, rende noto l'agenzia spaziale americana, sarà la volta di Jessica Meir e Christina Koch, entrambe della Nasa e celebri per essere state le protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile; il 25 è prevista la quarta uscita per Luca Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e il collega Andrew Morgan della Nasa, per completare la sostituzione dell'impianto di raffreddamento del cacciatore di antimateria Alpha Magnetic Spectrometer (Ams).



Per Jessica Meir, che guiderà entrambe le attività extra-veicolari, sarà la seconda e terza passeggiata spaziale della carriera, per Christina Koch la quinta e la sesta. Le due astronaute dovranno completare la sostituzione di quelle a nichel-idrogeno dei pannelli solari della Stazione Spaziale con le più moderne agli ioni di litio.

Se tutto procederà regolarmente, il 25 gennaio è prevista la quarta uscita di AstroLuca e AstroDrewMorgan per completare l'installazione dell'impianto di raffreddamento di Ams, alla quale i due astronauti hanno dedicato tre passeggiate spaziali il 15 novembre, il 22 novembre e il 2 dicembre 2019, e per collaudarlo. Contrariamente a quanto era accaduto nelle prime tre passeggiate spaziali, ad avere il ruolo di guida sarà Morgan.